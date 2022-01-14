Создание логотипа для игры!

$500
Логотипы и ЗнакиЗакрыт47 заявок1302 просмотра
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Здравствуйте , нужен логотип для игры на пк

Идей нету , ваша задача посмотреть что за игра и сделать под нее логотип

Срок 2 недели

Можем дорого оплатить хороший логотип

2 года назад
jokermartinsw
Влад 
27 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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