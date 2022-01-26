Доработать логотип

Нужен логотип пишите цены и сроки сайт https://jibusoft.com/ Так же шлите ваше портфолио
Логотипы и Знаки44 заявки
Закрыт
2 года назад
Нам разработали один из вариантов логотипа, но хотелось бы его доработать, очень понравился сам персонаж, его голова, но смущает шрифтовая часть и торчащая рука.
Нужен логотип пишите цены и сроки сайт https://jibusoft.com/ Так же шлите ваше портфолио
Нужно перерисовать аватарку в свг формат
Цвета-золотой,чёрный и голубой ближе к белому
Разработка логотипа туристического агенства «Гранд Туризмо»
Необходимо создать такой логотип в формате CDR
Нужен логотип для продажи крутых свечей из кокосового и соевого воска! 😀 Так же гелевого(прозрачного) воска!