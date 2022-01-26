Доработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка1246 просмотров
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Нам разработали один из вариантов логотипа, но хотелось бы его доработать, очень понравился сам персонаж, его голова, но смущает шрифтовая часть и торчащая рука. 

2 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Mr_VLa
Игорь 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$15
1 день
RUBUAHWMZ
Всё отлично)
Пожалуй, самый идеальный заказчик...✰✰✰✰✰