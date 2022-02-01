Люблю рисовать и писать.
A professional graphic designer experienced in Corel Draw, Adobe Illustrator and Adobe Photoshop.
You have a lot of options when it comes to choosing a design for your personal needs or business. I have a combined 5 years of experience in graphic design. Just as important, I haven't lost a passion for matching the perfect design to that special space.
Победа в конкурсе - https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/logotip-dlya-kompanii-852545/
Победа в конкурсе - https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/logotip-dlya-sajta-879766/
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Все замечательно
Ответный отзыв
ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно.
$20
10 баллов
3 года назад
Игорь, сделал качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Большое спасибо за доверие и интересный заказ. ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
$5
10 баллов
3 года назад
Всё просто супер, Игорь всё сделал быстро и на "отлично". Рекомендую к сотрудничеству как мастера своего дела и отличного специалиста.
Ответный отзыв
Большое спасибо за доверие и интересный заказ. ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
$13
10 баллов
3 года назад
Талантливый исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Большое спасибо за доверие и интересный заказ. ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
$12
10 баллов
3 года назад
Figma
1. Работа продела качественно и в срок. 2. Адекватная реакция на правки. 3. У человека определенно есть талант. 4. Уверенно могу заявить что это один из лучших специалистов по реализации лого.
Ответный отзыв
ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Быстрая проверка, своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
Логотипы и Знаки
16 отзывов
$5/час
от $17от 1 дня
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