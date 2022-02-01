Mr_VLa

Игорь Mr_VLa

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Люблю рисовать и писать.

A professional graphic designer experienced in Corel Draw, Adobe Illustrator and Adobe Photoshop.

You have a lot of options when it comes to choosing a design for your personal needs or business. I have a combined 5 years of experience in graphic design. Just as important, I haven't lost a passion for matching the perfect design to that special space.

Победа в конкурсе - https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/logotip-dlya-kompanii-852545/

Победа в конкурсе - https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/logotip-dlya-sajta-879766/

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Отзывы заказчиков

guest_16413807538979
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип для компании
Все замечательно
ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно.
Ответный отзыв
matog
Давид 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
42 отзыва
$20
10 баллов
3 года назад
Создание логотипа для компании по приему и переработке металлолома
Игорь, сделал качественно и в срок. Рекомендую!
Большое спасибо за доверие и интересный заказ. ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
Ответный отзыв
bsosha
Борис 
52 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Создать логотип для спортивной одежды
Всё просто супер, Игорь всё сделал быстро и на "отлично". Рекомендую к сотрудничеству как мастера своего дела и отличного специалиста.
Большое спасибо за доверие и интересный заказ. ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
Ответный отзыв
jorgievegas
Валентин 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
3 года назад
Срисовать логотип
Талантливый исполнитель, рекомендую!
Большое спасибо за доверие и интересный заказ. ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
Ответный отзыв
jorgievegas
Валентин 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
Срисовать логотип
Figma
1. Работа продела качественно и в срок. 2. Адекватная реакция на правки. 3. У человека определенно есть талант. 4. Уверенно могу заявить что это один из лучших специалистов по реализации лого.
ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Быстрая проверка, своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
16 отзывов
$5/час
от $17от 1 дня
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