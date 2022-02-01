Срисовать логотип

$13
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка113 просмотров
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Необходимо срисовать готовый логотип в AdobeIllustrator текст в лого должен быть не "SMOOTHIE", а "FRESH-BAR"

2 года назад
jorgievegas
Валентин 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mr_VLa
Игорь 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$13
1 день
RUBUAHWMZ
Талантливый исполнитель, рекомендую!
Большое спасибо за доверие и интересный заказ. ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Своевременная оплата, вежливость - рекомендую!