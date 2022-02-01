Срисовать логотип

Имеются 5 векторных иконок в 3д стиле окрашенные меш градиентом, их нужно перекрасить в стиле 2 еще имеющихся, подробней опишу в ЛС. Сделать надо бы побыстрее) В заявке указывайте пожалуйста стоимость за все 5 иконок, спасибо Пример ...