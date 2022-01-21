Векторная иконка для андроид-приложения

Нужно сделать дизайн скриншотов приложения (обложка) для PlayMarket. ( Просто красивые картинки для PlayMarket и все, пример во вложении). Нужно придумывать для каждого приложения, простые интерфейсы. Например задача такая: Есть приложение Фоторедактор, и для него ...