Векторная иконка для андроид-приложения

Иконки и Пиксель-артЗавершен5 заявок959 просмотров
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Нужно сделать векторную иконку для андроид-приложения в формате xml.

Те есть нужна замена дефолтным файлам

drawable/ic_launcher_background.xml

drawable/ic_launcher_foreground.xml

Имеется

- исходник иконки в psd

- шрифт для иконки

- орининальные файлы drawable/ic_launcher_background.xml drawable/ic_launcher_foreground.xml на всякий случай

2 года назад
mark500
Леонид 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
2 года назад
$7
1 день
RUB
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