Редизайн персонажей (4) + 1 новый персонаж, а так же фон для игры

Для меню мобильного приложения нужно переделать иконки Вот текущий вариант: http://download.alesko.eu/divers/menu.jpg Нужно переделать их чтобы были с лисой http://download.alesko.eu/divers/lisa.jpg Если ссылки не открываются, картинки в аттаче Есть исходники в Corel Draw Вот что должно быть на ...