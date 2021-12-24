Редизайн персонажей (4) + 1 новый персонаж, а так же фон для игры

Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок798 просмотров
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Я создаю видеоигру и мне нужен редизайн 4 персонажей + 1 новый персонаж (без анимаций) с задним фоном. Всех персонажей и задний фон рисовал я, но у меня не получается правильно создать пропорции для персонажей, мускулатуру, одежду и т.п. Ссылка на видео с геймплеем - https://youtu.be/8vZzd5WHeuc

Размер персонажей примерно 64х128 пикселей, размер заднего фона примерно 300х1000 пикселей

2 года назад
guest_16368990609224
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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