Нужно нарисовать красивую аватарку для инстаграмм по фоторграфии.

Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок836 просмотров
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Нарисовать по фото красивую аватарку для инстаграмм (портрет в строительной каске)  и 5 иконок для оформления хотлаинс.

2 года назад
serjilio
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
2 года назад
$20
22 дня
Анастасия нарисовала все отлично, мне понравилось! Спасибо, рекомендую её!
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству)