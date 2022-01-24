Иконку для приложения флагов

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$15
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка576 просмотров
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все обсудили

2 года назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Orangfolio
Роман 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$15
1 день
RUB
Все пучком:)
С Алексеем как всегда приятно работать, предоставил четкое ТЗ, без лишней информации, Рекомендую!