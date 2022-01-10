Нужно сделать векторную иконку для андроид-приложения в формате xml. Те есть нужна замена дефолтным файлам drawable/ic_launcher_background.xml drawable/ic_launcher_foreground.xml Имеется - исходник иконки в psd - шрифт для иконки - орининальные файлы drawable/ic_launcher_background.xml drawable/ic_launcher_foreground.xml на всякий случай
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Сделать 2 иконки в svg из psd
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