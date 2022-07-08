Александр omphalos_freelanomphalos_freelan
Здравствуйте) Меня зовут Александр👋 С моим резюме, в виде сборки услуг, навыков и технологий, Вы можете ознакомиться ниже Смогу решить практически любую Вашу проблему и помочь решить любую поставленную задачу
«Дизайн всех видов» | Стек услуг:
Фирменный стиль:
— логотипы,
— брендбуки,
— логобуки,
— гайдлайны.
Полиграфический дизайн:
— визитки,
— меню и каталоги,
— флаеры и буклеты,
— листовки и плакаты,
— афиши и постеры,
— этикетки и наклейки,
— сертификаты и грамоты,
— книги и журналы,
— открытки и пригласительные,
— календари и планеры.
Наружная реклама:
— вывески и штендеры,
— билборды и растяжки,
— лайтбоксы и ситилайты,
— рекламные стеллы,
— призматроны,
— реклама на транспорте.
Оформление социальных сетей:
— профили в Instagram и Facebook,
— каналы YouTube,
— группы VK,
— оформление Taplink.
Баннеры для сайтов, соц.сетей и рекламы
Дизайн упаковки
Дизайн инфопродуктов:
— презентации,
— гайды,
— чек-листы,
— прайсы,
— трекеры.
Векторная графика:
— векторизация растровых объектов,
— инфографика,
— иконки.
Дизайн email-письма
Арты, иллюстрации, рисунки и стикеры
Дизайн на одежду и сувенирную продукцию
Дополнительные услуги:
— ретушь,
— обработка фото,
— рисование от руки,
— работа с чертежами,
— работа с файлами под плоттерную или лазерную порезку (пленка, пластик, фанера),
— работа с файлами для производства дисконтных карт (генерация штрихкодов, нумерация, раскладка на болванки) и для наружной рекламы (широкоформатная печать, раскладка вывесок из акрила, пвх, композита).
В конце работы — полный комплект исходников под Ваши цели
Графический дизайнер | Иллюстратор | 2D-designer | Стек навыков:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDRAW, Sketch, Canva, AutoCAD, Adobe Photoshop Lightroom, Affinity Designer, Procreate, Microsoft PowerPoint
«Сайты под ключ» | Стек услуг:
Создание сайтов любой сложности «под ключ»:
— одностраничные сайты (landing page),
— сайты-визитки,
— продающие страницы,
— сайты для опросов (quiz landing),
— многостраничные сайты,
— интернет-магазины,
— сайты-каталоги,
— сайты-порталы,
— сайты-портфолио,
— корпоративные сайты,
— сайты-блоги,
— сайты по типу «досок объявлений».
Адаптивные дизайн и верстка под все разрешения экранов
Кросс-браузерная верстка
Создание анимаций для сайта
Составление ТЗ для будущего сайта при его отсутствии
SEO-аудит уже существующего сайта + список необходимых изменений для увеличения конверсии
Веб-дизайнер | UI/UX дизайнер | Стек навыков:
Figma, Adobe XD, InVision Studio, Axure RP, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Sketch
Верстальщик | Full-stack разработчик | Программист | Стек технологий:
Любые конструкторы: Shopify, Tilda + Zero Block, Wix, WebFlow, Squarespace и др.
Любые платформы CMS: WordPress (WooCommerce, Elementor, Bakery Page Builder, Divi), OpenCart + OcStore, Joomla + VirtueMart, 1С-Bitrix, Drupal, PrestaShop, ModX, Webasyst, Magento и др.
HTML, CSS, CSS3, PHP, C#, Java, JavaScript, SQL, Python, Sass/SCSS, LESS, TypeScript
Базы данных (Databases): MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQLite, MS SQL
JavaScript: Vue.js/Vue CLI, Bootstrap, jQuery, Node.js, Nuxt.js, Express.js, React, Redux, SocketIO, D3.js, Chart.js, Anime.js, Angular, React Native
Python Framework: Django, Flask
PHP Framework: Yii2, Laravel
Adobe Dreamweaver, Avocode
Портфолио:
В Telegram: https://t.me/portfolio_omphalos_freelance
Рабочие часы: 24/7. Возможны ночные смены, если заказ «срочный».
Со своей стороны гарантирую:
— качественную работу,
— соблюдение сроков,
— учет Ваших пожеланий,
— индивидуальный подход.
Окуплю свою услугу, увеличив Ваш доход!
Всегда рад помочь! Обращайтесь!
P.S. Работает «гибкая» система стоимости услуг и скидок.
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