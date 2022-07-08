«Дизайн всех видов» | «Сайты под ключ»

Здравствуйте) Меня зовут Александр👋 С моим резюме, в виде сборки услуг, навыков и технологий, Вы можете ознакомиться ниже Смогу решить практически любую Вашу проблему и помочь решить любую поставленную задачу

«Дизайн всех видов» | Стек услуг:

Фирменный стиль:

— логотипы,

— брендбуки,

— логобуки,

— гайдлайны.

Полиграфический дизайн:

— визитки,

— меню и каталоги,

— флаеры и буклеты,

— листовки и плакаты,

— афиши и постеры,

— этикетки и наклейки,

— сертификаты и грамоты,

— книги и журналы,

— открытки и пригласительные,

— календари и планеры.

Наружная реклама:

— вывески и штендеры,

— билборды и растяжки,

— лайтбоксы и ситилайты,

— рекламные стеллы,

— призматроны,

— реклама на транспорте.

Оформление социальных сетей:

— профили в Instagram и Facebook,

— каналы YouTube,

— группы VK,

— оформление Taplink.

Баннеры для сайтов, соц.сетей и рекламы

Дизайн упаковки

Дизайн инфопродуктов:

— презентации,

— гайды,

— чек-листы,

— прайсы,

— трекеры.

Векторная графика:

— векторизация растровых объектов,

— инфографика,

— иконки.

Дизайн email-письма

Арты, иллюстрации, рисунки и стикеры

Дизайн на одежду и сувенирную продукцию

Дополнительные услуги:

— ретушь,

— обработка фото,

— рисование от руки,

— работа с чертежами,

— работа с файлами под плоттерную или лазерную порезку (пленка, пластик, фанера),

— работа с файлами для производства дисконтных карт (генерация штрихкодов, нумерация, раскладка на болванки) и для наружной рекламы (широкоформатная печать, раскладка вывесок из акрила, пвх, композита).

В конце работы — полный комплект исходников под Ваши цели

Графический дизайнер | Иллюстратор | 2D-designer | Стек навыков:

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDRAW, Sketch, Canva, AutoCAD, Adobe Photoshop Lightroom, Affinity Designer, Procreate, Microsoft PowerPoint

«Сайты под ключ» | Стек услуг:

Создание сайтов любой сложности «под ключ»:

— одностраничные сайты (landing page),

— сайты-визитки,

— продающие страницы,

— сайты для опросов (quiz landing),

— многостраничные сайты,

— интернет-магазины,

— сайты-каталоги,

— сайты-порталы,

— сайты-портфолио,

— корпоративные сайты,

— сайты-блоги,

— сайты по типу «досок объявлений».

Адаптивные дизайн и верстка под все разрешения экранов

Кросс-браузерная верстка

Создание анимаций для сайта

Составление ТЗ для будущего сайта при его отсутствии

SEO-аудит уже существующего сайта + список необходимых изменений для увеличения конверсии

Веб-дизайнер | UI/UX дизайнер | Стек навыков:

Figma, Adobe XD, InVision Studio, Axure RP, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Sketch

Верстальщик | Full-stack разработчик | Программист | Стек технологий:

Любые конструкторы: Shopify, Tilda + Zero Block, Wix, WebFlow, Squarespace и др.

Любые платформы CMS: WordPress (WooCommerce, Elementor, Bakery Page Builder, Divi), OpenCart + OcStore, Joomla + VirtueMart, 1С-Bitrix, Drupal, PrestaShop, ModX, Webasyst, Magento и др.

HTML, CSS, CSS3, PHP, C#, Java, JavaScript, SQL, Python, Sass/SCSS, LESS, TypeScript

Базы данных (Databases): MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQLite, MS SQL

JavaScript: Vue.js/Vue CLI, Bootstrap, jQuery, Node.js, Nuxt.js, Express.js, React, Redux, SocketIO, D3.js, Chart.js, Anime.js, Angular, React Native

Python Framework: Django, Flask

PHP Framework: Yii2, Laravel

Adobe Dreamweaver, Avocode

Портфолио:

В Telegram: https://t.me/portfolio_omphalos_freelance

Рабочие часы: 24/7. Возможны ночные смены, если заказ «срочный».

Со своей стороны гарантирую:

— качественную работу,

— соблюдение сроков,

— учет Ваших пожеланий,

— индивидуальный подход.

Окуплю свою услугу, увеличив Ваш доход!

Всегда рад помочь! Обращайтесь!

P.S. Работает «гибкая» система стоимости услуг и скидок.