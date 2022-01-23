Здравствуйте. Меня зовут Алексей Андреев, проживаю в чудесном (не во всех сферах??) городе Красноярске. Уже полтора года работаю в репетиторской организации: веду социальные сети, составляю и обновляю учебные пособия. В новом году решил работать на себя и помогать заказчикам в исполнении их желаний. Кроме того, выполняю разные проекты для благотворительных организаций. Работаю в Figma? и Adobe Photoshop? . Готов согласовывать каждый шаг с заказчиком, быть на связи 24 часа в мессенджерах?
Услуги
Оформление социальных сетей ?
Создание рекламных баннеров ?
Дизайн слайдов презентаций ?
Лендинг ?
Веб-дизайн ?
Оформление текстовых файлов( pdf-ки, чек-листы)
Я в социальных сетях:
instagram - https://www.instagram.com/a.andreev10/ (только личная жизнь)
WhatsApp / Telegram / Viber ? +79131750358 (Отвечу на любые вопросы)
Портфолио https://www.behance.net/alexey_andreevv
?Оплата
Оплатить можно в любой валюте в следующих банках - СберБанк или Тинькофф (по номеру телефона)
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Портфолио
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