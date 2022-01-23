Исполню желания заказчика - создам классный и комфортный дизайн!!!🙋‍♂️

Здравствуйте. Меня зовут Алексей Андреев, проживаю в чудесном (не во всех сферах??) городе Красноярске. Уже полтора года работаю в репетиторской организации: веду социальные сети, составляю и обновляю учебные пособия. В новом году решил работать на себя и помогать заказчикам в исполнении их желаний. Кроме того, выполняю разные проекты для благотворительных организаций. Работаю в Figma? и Adobe Photoshop? . Готов согласовывать каждый шаг с заказчиком, быть на связи 24 часа в мессенджерах?

Услуги

Оформление социальных сетей ?

Создание рекламных баннеров ?

Дизайн слайдов презентаций ?

Лендинг ?

Веб-дизайн ?

Оформление текстовых файлов( pdf-ки, чек-листы)

Я в социальных сетях:

instagram - https://www.instagram.com/a.andreev10/ (только личная жизнь)

vk - https://vk.com/id552385999

WhatsApp / Telegram / Viber ? +79131750358 (Отвечу на любые вопросы)

Портфолио https://www.behance.net/alexey_andreevv

?Оплата

Оплатить можно в любой валюте в следующих банках - СберБанк или Тинькофф (по номеру телефона)

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