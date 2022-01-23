AlexAndreevKrsk

Алексей AlexAndreevKrsk

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Исполню желания заказчика - создам классный и комфортный дизайн!!!&#128587;&#8205;&#9794;&#65039;

Здравствуйте. Меня зовут Алексей Андреев, проживаю в чудесном (не во всех сферах??) городе Красноярске. Уже полтора года работаю в репетиторской организации: веду социальные сети, составляю и обновляю учебные пособия. В новом году решил работать на себя и помогать заказчикам в исполнении их желаний. Кроме того, выполняю разные проекты для благотворительных организаций. Работаю в Figma? и Adobe Photoshop? . Готов согласовывать каждый шаг с заказчиком, быть на связи 24 часа в мессенджерах?

Услуги

  • Оформление социальных сетей ?

  • Создание рекламных баннеров ?

  • Дизайн слайдов презентаций ?

  • Лендинг ?

  • Веб-дизайн ?

  • Оформление текстовых файлов( pdf-ки, чек-листы)

Я в социальных сетях:

?Оплата

Оплатить можно в любой валюте в следующих банках - СберБанк или Тинькофф (по номеру телефона)

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Отзывы заказчиков

Northid
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
У документа русские слова поменять на английские (латиницу)
Алексей максимально оперативно и качественно исполнил заказ. Рекомендую как ответственного исполнителя, делающего качественный продукт.
Дмитрий поставил понятную задачу и всегда был на связи. Отличные впечатления после работы
Ответный отзыв
guest_16429106656625
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта
Алексей выполнил работу в срок и качественно. Всегда был на связи, остались хорошие впечатления после работы. Ставлю 5 звезд👍
Спасибо за работу
Ответный отзыв
guest_1642860175693
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Обложка для группы ВК
Запрос был на оформление социальных сетей (шапка группы ВК в соотвествии с тематикой сообщества). Алексей качественно и в короткие сроки справился в поставленной задачей, приятно порадовала и цена. Остались приятные впечатления после сотрудничества. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв