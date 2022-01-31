У документа русские слова поменять на английские (латиницу)

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка528 просмотров
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Нужно две страницы налоговой декларации (на русском) в редакторе изображений изменить на английский текст, сохранив форму документа.

  

2 года назад
Northid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AlexAndreevKrsk
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$2
1 день
RUB
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