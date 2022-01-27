Здравствуйте! Нужно нарисовать картинку в full hd 1920 на 1080 px Тематика игровая, в стиле мета вселенной, тона тёмные, серые, можно кислотные, можно на Выше усмотрение. На картинке хотелось бы видеть надпись (можно необычным шрифтом) from web 2.0 ...
Создать иллюстрации (персонажи) для детских рассказов
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Здравствуйте! Я - молодой автор рассказов и сказок для детей. Ищу иллюстратора, который мог бы перерисовывать подобного типа иллюстрации (прилагаю примеры иллюстраций и техник) или нарисовать иллюстрации по своей идее. Иллюстрации будут использоваться сначала для блога в Инстаграм, а в дальнейшем, возможно, для оформления книжек. Для начала требуется создать около 25 иллюстраций. Каждая иллюстрация - это изображение одного персонажа. Пожалуйста, напишите, кому это интересно, в какой технике вы рисуете (с примерами работ) и сколько будет стоить одна иллюстрация (перерисованная и по своей идее). Спасибо.
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