Создать иллюстрации (персонажи) для детских рассказов

Здравствуйте! Я - молодой автор рассказов и сказок для детей. Ищу иллюстратора, который мог бы перерисовывать подобного типа иллюстрации (прилагаю примеры иллюстраций и техник) или нарисовать иллюстрации по своей идее. Иллюстрации будут использоваться сначала для блога в Инстаграм, а в дальнейшем, возможно, для оформления книжек. Для начала требуется создать около 25 иллюстраций. Каждая иллюстрация - это изображение одного персонажа. Пожалуйста, напишите, кому это интересно, в какой технике вы рисуете (с примерами работ) и сколько будет стоить одна иллюстрация (перерисованная и по своей идее). Спасибо.