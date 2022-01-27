Ищу художника

Ищу качественного художника для уникального NFT проекта,продажи точно пойду т.к. есть реклама,плата 50% от продажи.Знаю,немногие согласятся ,но возможно вы упускаете отличную возможность!Продвижение на мне,художнику лишь надо будет рисовать шлемы с уникальным дизайном и иногда оружия.Все я буду говорить как делать,ничего не надо придумывать)

Просто доверьтесь !