Дизайнер_ілюстратор, намалювала вже більше 500 персонажів, також малою мобільні ігри
Портфоліо https://www.behance.net/rosinaspivak
Портфолио
- NFT69 просмотров
- Not anime59 просмотров
- Not anime66 просмотров
- Not robot42 просмотра
- Cyber style33 просмотра
- Anime character for wl36 просмотров
- NFT58 просмотров
- NFT43 просмотра
- NFT42 просмотра
- NFT28 просмотров
- Персонаж для електромонтажної компанії46 просмотров
- NFT робот кот160 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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