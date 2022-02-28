Rachil

Росина Спивак Rachil

 
27 летУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Дизайнер_ілюстратор, намалювала вже більше 500 персонажів, також малою мобільні ігри

Портфоліо https://www.behance.net/rosinaspivak

Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
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$300/час
от $300от 1 дня
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