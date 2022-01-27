Обложка для трека на муз.площадки

Нужна обложка для трека буду заливать на муз.площадки. Есть стоковая картинка, которую необходимо сделать ключевой на обложке, в прикрепе: формат eps. На обложке если будет уместно можно добавить надпись М.В.С.Т. По цветовой палитре требований нет, так как фотка в прикрепе уже имеет набор цветов можно использовать их. Ключевые характеристики ниже:

Форматt: JPG, PNG

Размер не меньше: 3100x3100 pixels

Размер файла: не больше 35 MB

Color mode: Лучшее качество RGB (including black and white images)

Разрешение: 72 dpi

Никаких лого добавлять нельзя