Отрисовка лийных иллюстраций предмета

Пример ,который должен лежать в основе прикреплен(есть ещё несколько вариантов) + примеры работ ,которые я хочу видеть я отправлю вам лично .Нужно будет дорисовать что-то своё. Рисунок нужно сделать карандашом или в программе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно отрисовать предметы в виде линейных иллюстраций.
Товар и принадлежности.
Нужно сделать один товар в разных ракурсах. 4 иллюстрации будет не сложные.
Пример товара и линейной иллюстрации прикреплен.
Исходник нужен в иллюстраторе, с возможностью редактирования любой линии и тд. без масок и подобного.
Бюджет 1500рублей или аналог в долларах.
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