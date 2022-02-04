Отрисовка лийных иллюстраций предмета

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок616 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, нужно отрисовать предметы в виде линейных иллюстраций. 

Товар и принадлежности.

Нужно сделать один товар в разных ракурсах. 4 иллюстрации будет не сложные.

Пример товара и линейной иллюстрации прикреплен.

Исходник нужен в иллюстраторе, с возможностью редактирования любой линии и тд. без масок и подобного.

Бюджет 1500рублей или аналог в долларах.

2 года назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
CrystalCastle
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$19
1 день
Сотрудничество с Юлей понравилось, все было сделано очень оперативно. Получил на выходе очень хорошие линейные иллюстрации. Рекомендую к работе.
Остались только положительные эмоции от сотрудничества с Александром. Четко поставил задачу, вовремя оплатил работу и всегда был на связи. Спасибо большое за сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Нарисовать арт NFT

    Пример ,который должен лежать в основе прикреплен(есть ещё несколько вариантов) + примеры работ ,которые я хочу видеть я отправлю вам лично .Нужно будет дорисовать что-то своё. Рисунок нужно сделать карандашом или в программе

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать картину оцифрованную по русским сказкам

    Нужна похожая картина, чтобы было узнаваемость, сюжет всеми любимый и похожий, но картина наша чтобы не было вопросов от правообладателя того, что прикреплено. Сначала приложите эскиз как видите. Картинка нужна для печати 40 на 30 ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подготовить\нарисовать бекграунд для игрового проекта

    Задача по разработанному нами скетчу, нарисовать\детализировать иллюстрацию в предложенной стилистике (12) и учитывая референсы палитры и общей атмосферы изображения (13). Итого должен получиться 1 файл изображения формата: JPEG (for WEB, sRG) и размера: 3200:1800 (16:9), так ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создание иллюстраций для семейного приложения

    Требуется создание отдельных элементов, а также иллюстраций полностью для семейного мобильного приложения в векторе. На старте будет требоваться создание около 50 различных иллюстраций. Преимущественно интерьеры и предметы, несколько персонажей. Тематика: RPG игры в сеттинге средневековья. Референс: ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Рисунки-пиктограммы

    Требуются рисунки-пиктограммы для разделов интернет-магазина. Всего около двух десятков штук. Необязательно уникальные, можно подобрать из имеющихся каталогов, но в едином стиле.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Инфографика, оформление графиков, илюстрирование статей

    Найдись дизайнер! Оформление графиков и изображений для статей. Задача сделать нескучными и вовлекающими "цифры". Ищем осмысленный, полезный и новаторский креатив. Статью, лого, шрифты отправляю по запросу.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать в Cоrel план-схему

    Нужно сделать что-то вроде план-схемы генплана в кореле с прорисовкой контуров домов, газонов, тротуаров и автодорог (пример прикрепил). Подробности в личку кандидатам.  Пишите примерную стоимость и примеры работ. Сроки сжатые.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать 4 иллюстрации для сайта

    Ребят, привет! У нас идёт редизайн сайта и нам необходимо отрисовать 4 иллюстрации для блока "Как это работает", имеются старые (файл ниже), их можно взять как основу для идеи, также есть фирменный стиль. Иллюстрации должны биться ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Иллюстрация на футболку

    Привет! Нужно сделать иллюстрацию на футболку. Подробности при личном общении. Если коротко: тона тёмные, изображение верхней части человека, плюс один дивайс, и немного мелочи. Максимальный срок - неделя. Если не уверены, что успеете - не беритесь!) Жду предложений ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    2 года назад