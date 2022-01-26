Нарисовать картину оцифрованную по русским сказкам

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок1368 просмотров
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Нужна похожая картина, чтобы было узнаваемость, сюжет всеми любимый и похожий, но картина наша чтобы не было вопросов от правообладателя того, что прикреплено. Сначала приложите эскиз как видите. Картинка нужна для печати 40 на 30 см. 

2 года назад
sky4uk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад