Разработать\нарисовать 2D персонажа по описанию и ТЗ

Иллюстрации и РисункиЗакрыт28 заявок1227 просмотров
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Добрый день! Мы в поисках художника, который способен по нашим описаниям, техническому заданию и референсам (примеры нужной нам стилистики) разработать\нарисовать 2D персонажа для игрового проекта.

Задача будет включать две позы персонажа (в полный рост).

При успешном сотрудничестве будем рады продолжить сотрудничество с выбранным исполнителем по этому же или другим нашим проектам.

ТЗ, референсы и другие доп. описания по персонажу отправим заявкам с релевантным портфолио)

2 года назад
mostovenko
Николай 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад