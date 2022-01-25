Разработать\нарисовать 2D персонажа по описанию и ТЗ

Добрый день! Мы в поисках художника, который способен по нашим описаниям, техническому заданию и референсам (примеры нужной нам стилистики) разработать\нарисовать 2D персонажа для игрового проекта.

Задача будет включать две позы персонажа (в полный рост).

При успешном сотрудничестве будем рады продолжить сотрудничество с выбранным исполнителем по этому же или другим нашим проектам.

ТЗ, референсы и другие доп. описания по персонажу отправим заявкам с релевантным портфолио)