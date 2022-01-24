Создать эмблему

Эмблема для "Федерации джиу-джитсу Архангельской области".

Архангельская область - это Поморье. В поморье есть традиционная птица счастья. На старой эмблеме она и указана. Но в новом логотипе птицу счастья отобразить без хвоста.

Но нужна эмблема, по которой будет видно и сразу понятно чем занимается федерация. Из старой эмблемы оставить птицу счастья. Плюс джиу-джитсу-это вид единоборства, где два соперника в кимоно, с защитой рук и голени(один спортсмен с синей, другой с красной) соревнуются между друг другом. В джиу-джитсу есть удары, как в карате и борьба, как в дзюдо.

Указать местоположение федерации - Архангельская область.

Площадка на которой происходят соревнования - татами. Цвета жёлтый и синий.