Крупный анимационный ютуб канал ищет аниматора. На канале мультики про танки, нет анимации кистей рук и чего-то сложного. Большая часть графики уже готова. [url=https://youtu.be/vzg0RF67WDE]https://youtu.be/vzg0RF67WDE[/url] Критерии аниматора: - Нужно владеть Adobe Animate на высоком уровне. Только Adobe ...
Оформление рассказа красочными цветными картинками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшой детский рассказ - 10 страниц, нужно сделать иллюстрации в одном стиле каждую страницу этого рассказа, осмысленно с текстом, красиво оформить каждую страницу. Нужны именно рисование, в красках. Рассказ рассчитан для ребенка.
Пожалуйста называйте сразу сумму за 1 страницу.
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