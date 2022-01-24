Нужно нарисовать 2D персонажа

Нужно отрисовать пехотинца в сеттинге милитари будущего. Во вложении пример пехотинца. Интересует такое качество прорисовки, как на изображении.

Надо в данной стилистике и цветовой гамме отрисовать собирательный образ пехотинца из частей референсов, которые вам пришлю. Рисуем в трех проекциях: спереди, сзади и сбоку. Поза у всех проекций одинаковая.

Каждая отрисованная проекция - $ 30

Формат рисунка:

Вертикальный лист B5. 176 х 250 мм.

300 пикс. на дюйм

На белом фоне.

Цветовая гамма, как в примере,

JPG и PSD