Нужно нарисовать 2D персонажа

$30
Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок723 просмотра
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Нужно отрисовать пехотинца в сеттинге милитари будущего. Во вложении пример пехотинца. Интересует такое качество прорисовки, как на изображении.

Надо в данной стилистике и цветовой гамме отрисовать собирательный образ пехотинца из частей референсов, которые вам пришлю. Рисуем в трех проекциях: спереди, сзади и сбоку. Поза у всех проекций одинаковая.

Каждая отрисованная проекция - $ 30

Формат рисунка:

Вертикальный лист B5. 176 х 250 мм.

300 пикс. на дюйм

На белом фоне.

Цветовая гамма, как в примере,

JPG и PSD

2 года назад
maximknyazev
32 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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