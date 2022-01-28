Картинки для статьи

Иллюстрации и РисункиЗавершен20 заявок917 просмотров
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Необходимо придумать и нарисовать картинки для статьи. 

2 персонажа:

- новичок-программист

- брутальный опытный программист (с щетиной итд)

Для персонажей нужны следующие эмоции:

- новичок-программист

﻿1. Задумчивость

﻿2. Идея

﻿3. Радость

﻿4. Грусть

- опытный программист

﻿1. Задумчивость

﻿2. Ну это же очевидно! (невозмутимость)

﻿3. Ухмылка  

Итого 7 картинок

2 года назад
yst007
Сергей 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mnbbaka
Дарья 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
2 года назад
$40
2 дня
RUB
Рисовала персонажей для статьи. Сама предложила образы. Нарисовала все быстро и качественно. Любые замечания быстро исправляла. Рекомендую!
Задачу поставил четко и ясно, оплата была в срок, было приятно работать :)
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