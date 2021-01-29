Rulan-83

Руслан Rulan-83

 
40 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
2D-художник

https://tetyanich.wixsite.com/mysite

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
ZiFiRoK
Максим 
23 годаЛатвия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нарисовать арт портрет
Очень качественная работа, точно в срок. Исполнитель часто онлайн, так что проблем с коммуникацией нет. Рекомендую.
Очень приятно было работать с заказчиком. Четко поставлены задачи. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
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