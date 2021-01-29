2D-художник
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Очень качественная работа, точно в срок. Исполнитель часто онлайн, так что проблем с коммуникацией нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с заказчиком. Четко поставлены задачи. Оплата в срок. Рекомендую.
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
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