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Максим
ZiFiRoK
ZiFiRoK
23 года
Латвия
/
Рига
3 года на
фриланс
-бирже
Был
4 месяца назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Заказ #1090533
Иллюстрации и Рисунки
1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Руслан
Rulan-83
40 лет
Украина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
$30
10 баллов
3 года назад
Нарисовать арт портрет
Очень приятно было работать с заказчиком. Четко поставлены задачи. Оплата в срок. Рекомендую.
Очень качественная работа, точно в срок. Исполнитель часто онлайн, так что проблем с коммуникацией нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Отзывы фрилансеров
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