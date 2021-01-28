ZiFiRoK

Максим ZiFiRoK

 
23 годаЛатвия/Рига
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Rulan-83
Руслан 
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нарисовать арт портрет
Очень приятно было работать с заказчиком. Четко поставлены задачи. Оплата в срок. Рекомендую.
Очень качественная работа, точно в срок. Исполнитель часто онлайн, так что проблем с коммуникацией нет. Рекомендую.
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