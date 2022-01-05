formtap

Остап Лазарович formtap

 
24 годаУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

I`m a graphical and web UI/UX designer from Ukraine! 

Design is my life. I could work free if I could get new valuable experience or case for my portfolio!

Effective designer with a certain strategy - it`s about me.

Я графический и UI/UX Веб-дизайнер из Украины!

Дизайн - часть моей жизни. Я мог бы работать бесплатно, если бы мог получить новый ценный опыт или кейс для своего портфолио!

Эффективный дизайнер с определенной стратегией - это обо мне.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
asdis
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$30
10 баллов
9 месяцев назад
Логотип компанії з виробництва натуральної олії
Дуже дякую Остапу за виконану роботу. Лого зробив відповідно до поставленого завдання, з усіма необхідними правками. Завжди на зв"язку. Співпрацею ми залишились повністю задоволені, рекомендую, як надійного та професійного виконавця.
Чудовий замовник, було дуже приємно працювати!
Ответный отзыв
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$50
10 баллов
2 года назад
Отрисовать иконки
Остап выдал нужный результат, правки вносил без проблем Благодарю за работу
Четкая задача, отличная коммуникация и приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
pavlina113
Алина 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$30
10 баллов
2 года назад
Иллюстрация в стиле вестерна
Все хорошо, спасибо!
В который раз очень приятно работать с Алиной!
Ответный отзыв
Garhm
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
2 года назад
Нарисовать арты в согласованном стиле
Как обычно просто на высоте!
Очень приятно во второй раз сотрудничать с Ярославом, уровень коммуникации у данного заказчика на высоте, постановка задачи и все остальные моменты так же отличные, большое спасибо!
Ответный отзыв
Garhm
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Набор стикеров для дискорда(сроки 24ч-36ч)
Качественно, быстро, отличная коммуникация!
Очень приятно сотрудничать с Ярославом, все четко, понятная задача очень приятная коммуникация!
Ответный отзыв