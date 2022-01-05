Остап Лазарович formtapformtap
24 годаУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
I`m a graphical and web UI/UX designer from Ukraine!
Design is my life. I could work free if I could get new valuable experience or case for my portfolio!
Effective designer with a certain strategy - it`s about me.
Я графический и UI/UX Веб-дизайнер из Украины!
Дизайн - часть моей жизни. Я мог бы работать бесплатно, если бы мог получить новый ценный опыт или кейс для своего портфолио!
Эффективный дизайнер с определенной стратегией - это обо мне.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Портфолио
- Рисунок девочка в осеннем стиле124 просмотра
- Иллюстрации для приложения93 просмотра
- Иллюстрация на футболку83 просмотра
- Иллюстрация на футболку99 просмотров
- Иллюстрация на футболку32 просмотра
- Разрабатываю уникальные баннеры259 просмотров
- Баннеры269 просмотров
- Logo design343 просмотра
- Logo design323 просмотра
- Logo design277 просмотров
- Logo design211 просмотров
- Logo design181 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 месяцев назад
Дуже дякую Остапу за виконану роботу. Лого зробив відповідно до поставленого завдання, з усіма необхідними правками. Завжди на зв"язку. Співпрацею ми залишились повністю задоволені, рекомендую, як надійного та професійного виконавця.
Ответный отзыв
Чудовий замовник, було дуже приємно працювати!
$50
10 баллов
2 года назад
Остап выдал нужный результат, правки вносил без проблем Благодарю за работу
Ответный отзыв
Четкая задача, отличная коммуникация и приятное сотрудничество!
$30
10 баллов
2 года назад
Все хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
В который раз очень приятно работать с Алиной!
$120
10 баллов
2 года назад
Как обычно просто на высоте!
Ответный отзыв
Очень приятно во второй раз сотрудничать с Ярославом, уровень коммуникации у данного заказчика на высоте, постановка задачи и все остальные моменты так же отличные, большое спасибо!
$100
10 баллов
2 года назад
Качественно, быстро, отличная коммуникация!
Ответный отзыв
Очень приятно сотрудничать с Ярославом, все четко, понятная задача очень приятная коммуникация!