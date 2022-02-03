Отрисовать иконки

1. Сделать сайтмап и роботс2. Проверить, что все страницы в индексе3. Убрать циклическую ссылку на главной4. Поставить иконки на категории матрасов5. Низкая скорость по текстам, оптимизировать. Что делать с картинками? https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fdoneart.ru%2F6. Ошибки валидации https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fdoneart.ru%2F7. Убрать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привте, нужен свободный незанятый специалист который сегодня уже сможет показать наброски, а завтра в течении дня все отрисовать
Нужно отрисовать 8 уникальных линейных иконок, для каждого пункта. Принцип работы:
1.Делаете скетч идеи под каждую от руки, если надо делаем правки
2.Рисуем вариант в векторе, если надо делаем правки утверждаем
3.Рисуем по стилистике остальные
Стилистику прилагаю
Работа только через БС
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