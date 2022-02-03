Отрисовать иконки

Привте, нужен свободный незанятый специалист который сегодня уже сможет показать наброски, а завтра в течении дня все отрисовать

Нужно отрисовать 8 уникальных линейных иконок, для каждого пункта. Принцип работы:

1.Делаете скетч идеи под каждую от руки, если надо делаем правки

2.Рисуем вариант в векторе, если надо делаем правки утверждаем

3.Рисуем по стилистике остальные

Стилистику прилагаю

Работа только через БС