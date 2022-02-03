Отрисовать иконки

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок657 просмотров
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Привте, нужен свободный незанятый специалист который сегодня уже сможет показать наброски, а завтра в течении дня все отрисовать

Нужно отрисовать 8 уникальных линейных иконок, для каждого пункта. Принцип работы:

1.Делаете скетч идеи под каждую от руки, если надо делаем правки

2.Рисуем вариант в векторе, если надо делаем правки утверждаем

3.Рисуем по стилистике остальные

Стилистику прилагаю

Работа только через БС

2 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
formtap
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$50
5 дней
RUBUAH
Остап выдал нужный результат, правки вносил без проблем Благодарю за работу
Четкая задача, отличная коммуникация и приятное сотрудничество!
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