Нужно создать кликабельные графические иконки для сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок1080 просмотров
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создаем симпатичные кнопочки со значками( желательно смысловой под запрос) и размещаем на сайте.

сайn на  wordpress. umno.by 

2 года назад
kasperovsky
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
2 года назад
$30
2 дня
Спасибо Артему за работу. мастер своего дела, рекомендую !
Все отлично, мои рекомендации!