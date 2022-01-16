Перекрасить 5 иконок

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок645 просмотров
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Имеются 5 векторных иконок в 3д стиле окрашенные меш градиентом, их нужно перекрасить в стиле 2 еще имеющихся, подробней опишу в ЛС.

Сделать надо бы побыстрее) В заявке указывайте пожалуйста стоимость за все 5 иконок, спасибо

Пример иконок прикрепил

За неимением толковых исполнителей, 6 из 6 человек не справились с задачей, разобрался и выполнил все сам. Проект закрыт

2 года назад
guest_1643188523411
2 года в сервисе
Был
2 года назад