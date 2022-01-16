Перекрасить 5 иконок

Имеются 5 векторных иконок в 3д стиле окрашенные меш градиентом, их нужно перекрасить в стиле 2 еще имеющихся, подробней опишу в ЛС.

Сделать надо бы побыстрее) В заявке указывайте пожалуйста стоимость за все 5 иконок, спасибо

Пример иконок прикрепил

За неимением толковых исполнителей, 6 из 6 человек не справились с задачей, разобрался и выполнил все сам. Проект закрыт