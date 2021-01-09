Благодарю Наталью за проделанную работу по редизайну старого сайта. Отличный дизайнер и приятный человек. Отдельно хочу поблагодарить за профессионализм и терпение. Изначально не было сформулировано четкое ТЗ, что с одной стороны давало свободу для творчества. В итоге очень довольна результатом. Надеюсь, что сотрудничество на этом не заканчивается.