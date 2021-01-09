Разработка дизайна сайтов, баннеров
WEB-DESIGN. UI/UX design
Здравствуйте! Рада предложить Вам разработку дизайна:
- Дизайн/редизайн сайтов (десктоп, адаптив). Лендинги, многостраничные. На выходе получаете дизайн-макеты в figma.
- Баннеры, иконки (растр, вектор)
Контакты для связи:
скайп n_a_t_a_ab
почта [email protected]
телеграм @natalyabayeva
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
- Дизайн сайта сервисного центра по ремонту авто134 просмотра
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- Баннеры для рекламы fb109 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Спасибо! Все сделано быстро и четко.
Ответный отзыв
Все отлично!
$23
10 баллов
3 года назад
Благодарю Наталью за проделанную работу по редизайну старого сайта. Отличный дизайнер и приятный человек. Отдельно хочу поблагодарить за профессионализм и терпение. Изначально не было сформулировано четкое ТЗ, что с одной стороны давало свободу для творчества. В итоге очень довольна результатом. Надеюсь, что сотрудничество на этом не заканчивается.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ. Буду рада дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.
$10
10 баллов
3 года назад
От сотрудничества с Натальей остались только положительные впечатления. Работу выполнила отлично и в срок, была всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
3 года назад
все супер!
Ответный отзыв
Приятно было поработать с Александром. Четкое задание, быстрая оплата.
$27
10 баллов
3 года назад
Прекрасный исполнитель. Могу рекомендовать для сотрудничества.
Ответный отзыв
Все отлично!
Дизайн сайтов
11 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#297
Баннеры
5 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#144
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#53
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#103
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#697