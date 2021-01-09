Nataly_ww

Наталья Nataly_ww

 
41 годУкраина/Донецк
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Разработка дизайна сайтов, баннеров

WEB-DESIGN. UI/UX design

Здравствуйте! Рада предложить Вам разработку дизайна:

  • Дизайн/редизайн сайтов (десктоп, адаптив). Лендинги, многостраничные. На выходе получаете дизайн-макеты в figma.
  • Баннеры, иконки (растр, вектор)
В работе использую Figma, Adobe photoshop, Adobe Ilustrator.

Контакты для связи:

скайп n_a_t_a_ab

почта [email protected]

телеграм @natalyabayeva

Дизайн сайтаРедизайн сайтаFigmaPhotoshop
недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Оформить новые курсы на сайте
Спасибо! Все сделано быстро и четко.
Все отлично!
Ответный отзыв
SKIF_computers
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$23
10 баллов
3 года назад
Редизайн сайта ТСН
Благодарю Наталью за проделанную работу по редизайну старого сайта. Отличный дизайнер и приятный человек. Отдельно хочу поблагодарить за профессионализм и терпение. Изначально не было сформулировано четкое ТЗ, что с одной стороны давало свободу для творчества. В итоге очень довольна результатом. Надеюсь, что сотрудничество на этом не заканчивается.
Спасибо за заказ. Буду рада дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.
Ответный отзыв
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Баннер на сайт
От сотрудничества с Натальей остались только положительные впечатления. Работу выполнила отлично и в срок, была всегда на связи. Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
AlexRo72
Рожин 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нарисовать баннер
все супер!
Приятно было поработать с Александром. Четкое задание, быстрая оплата.
Ответный отзыв
borisbsd
Борис 
43 годаИзраиль
8 лет в сервисе
Был
год назад
$27
10 баллов
3 года назад
Гиф-баннеры 6 штучек
Прекрасный исполнитель. Могу рекомендовать для сотрудничества.
Все отлично!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
11 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#297
Баннеры
5 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#144
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#53
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#103
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#697