AlexRo72

Рожин AlexRo72

 
32 годаРоссия/Тюмень
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональный кодинг на PHP: Bitrix/Laravel/Yii, БД: MySQL/PgSQL

Senior Full-Stack Ninja Developer

Справлюсь с любой задачей. При необходимости предлагаю решение малой кровью, чтобы сэкономить бюджет и уложиться в обозначенные сроки.

Более 10 лет в web-разработке

Backend:

-PHP5/7;

-MySQL/MariaDB;

-PostgreSQL;

-Всегда использую Git;

-Использую систему деплоя rocketeer;

-Предоставляю тестовую площадку на момент разработки на своем сервере с полной копией проекта и подключаю систему деплоя, перевожу проект на Git в любом случае.

CMS:

-Bitrix;

-October CMS;

-Drupal;

-Netcat;

-Wordpress;

-Modx;

-Joomla;

-OpenCart;

-Tamaranga;

при необходимости оперативно разберусь в вашей CMS которая написана на PHP и реализую любой функционал.

Frameworks:

-Laravel;

-Yii2;

-CodeIgniter;

-Zend;

-Symfony;

при необходимости оперативно разберусь в нужном фреймворке, который написан на PHP и реализую любой функционал.

Frontend:

-CSS2.0/3.0;

-HTML4/5;

-ReactJS;

-Angular;

-RiotJS;

-SPA;

-Bootstrap;

-JS (чистый) + jQuery;

-Gulp/webpack;

-SASS;

-LESS;

-PUG;

-компонентный подход к верстке;

-Адаптивная верстка (проверка browserstack'ом на всех видах устройств);

-Кроссбраузерная верстка (проверка browserstack'ом на всех видах браузерах).

Кратенькие кейсы

-разработка сайтов любой сложности: лендосы, сайты-визитки, интернет-магазины, крупные интернет-порталы, сайты-агрегаторы, корпоративные сайты, личные кабинеты, CRM-системы;

-разработка собственных REST API для обмена между различными сервисами;

-подготовка серверной обработки данных REST API JSON для мобильных приложений;

-работа с HighLoad проектами (при ежеминутной посещаемости в 300 000 загрузка страниц не превышала 0.2 секунды);

-оптимизация нагрузки при высокой посещаемости (анализ запросов в БД, подключение кеширования, кодревью с последующей оптимизацией);

-написание парсеров (avito.ru с забором номеров телефонов, drom.ru);

-написание UNIT-тестов;

-разработка архитектуры проектов, проектирование базы данных (1,2,3,4 нормальные формы);

-написание различных выгрузок, импортеров, экспортеров больших объемов данных (SOAP, XML, JSON, CSV и так далее);

-интеграция с ОФД (Атол, Печка54);

-интеграция с 1С в обе стороны (как на Bitrix, так и самописные решения)

-интеграция с кассовыми системами, с интернет-эквайрингом Сбербанк, ГАЗПРОМБАНК, Альфа-Банк, Яндекс.Касса,Робокасса, Paypal, СНГБ;

-интеграция с VoxImplant для разработки собственного webphone в браузере с внутренней проработкой логики IP-телефонии при поступлении звонка извне.

Оперативно проконсультирую и отвечу на любые вопросы 24/7

Телефон/telergam/WA/Viber: +79829115349

Email: [email protected]

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLPostgreSQLHTMLJoomlaBootstrapMODXDrupaljQueryAngularБитриксRESTYiiSASSNetCatSymfonyGulpСайт-визиткаReact.jsGitCodeIgniter
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Бэкенд для сайта на YII2
Уже второй раз работаем с Сашей, все просто замечательно:) Спасибо за профессиональную помощь!
Все ништячек) спасибо Наталья)
Ответный отзыв
alekseevdesign
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$34
10 баллов
3 года назад
Сделать отправку данных из формы на почту с сайта Laravel
Александр отлично выполнил задачу в кратчайшие сроки. В ходе выполнения учёл заранее неоговорённые моменты. По итогу работы всё объяснил и показал как пользоваться :) Рекомендую к сотрудничеству
Четко и понятно поставили задачу. Очень быстро выполнили приемку. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Разработка фронтенд-части для October CMS
Огромное спасибо Александру - сделал серьезную работу качественно и в полном объеме. Боюсь, теперь отпустить просто так мы его не сможем - будем обращаться еще)) Чтобы подчеркнуть значимость Александра, как специалиста, сообщаю: по результатам работы он был премирован (подумаем, как выслать ему еще и грамоту:))
Заказчик обратился с разработкой проекта в достаточно сжатые сроки. Задача была описана максимально подробно и понятно, на все вопросы всегда оперативно давали обратную связь на протяжении всего периода разработки, в результате чего уложились в срок. Приемка работ прошла достаточно легко и быстро. Большое спасибо за премию) Очень рад новому сотрудничеству)
Ответный отзыв
reeproject
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Переделать форму отправки. PHP
Отлично!
Рекомендую к работе
Ответный отзыв
askuznetsova
Анна 
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать новый рейтинг на сайте
Александр нас очень сильно выручил! Была горящая задача, важная, ещё и со своими "подводными камнями" - нужно было писать верстку внутри шаблона от нашего прогера, объем большой, времени - день... Из откликнувшихся дала задачу Александру. И ни разу не пожалела! Справились в срок, все сделано идеально, на все мои комментарии он реагировал очень спокойно, мы подискутировали на тему логики в макетах и он сделал несколько таких доработок, которых даже в макетах не было - все в итоге выиграли. Обязательно буду обращаться ещё, очень рада, что мы поработали вместе!
Было приятно поработать) С оплатой никаких проблем) Спасибо большущее)
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
$10/час
от $20от 2 часов
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $20от 2 часов
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
от $1000от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $6000от 90 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 часов
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 часов
нет рейтинга
Показать все услуги