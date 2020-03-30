Senior Full-Stack Ninja Developer
Справлюсь с любой задачей. При необходимости предлагаю решение малой кровью, чтобы сэкономить бюджет и уложиться в обозначенные сроки.
Более 10 лет в web-разработке
Backend:
-PHP5/7;
-MySQL/MariaDB;
-PostgreSQL;
-Всегда использую Git;
-Использую систему деплоя rocketeer;
-Предоставляю тестовую площадку на момент разработки на своем сервере с полной копией проекта и подключаю систему деплоя, перевожу проект на Git в любом случае.
CMS:
-Bitrix;
-October CMS;
-Drupal;
-Netcat;
-Wordpress;
-Modx;
-Joomla;
-OpenCart;
-Tamaranga;
при необходимости оперативно разберусь в вашей CMS которая написана на PHP и реализую любой функционал.
Frameworks:
-Laravel;
-Yii2;
-CodeIgniter;
-Zend;
-Symfony;
при необходимости оперативно разберусь в нужном фреймворке, который написан на PHP и реализую любой функционал.
Frontend:
-CSS2.0/3.0;
-HTML4/5;
-ReactJS;
-Angular;
-RiotJS;
-SPA;
-Bootstrap;
-JS (чистый) + jQuery;
-Gulp/webpack;
-SASS;
-LESS;
-PUG;
-компонентный подход к верстке;
-Адаптивная верстка (проверка browserstack'ом на всех видах устройств);
-Кроссбраузерная верстка (проверка browserstack'ом на всех видах браузерах).
Кратенькие кейсы
-разработка сайтов любой сложности: лендосы, сайты-визитки, интернет-магазины, крупные интернет-порталы, сайты-агрегаторы, корпоративные сайты, личные кабинеты, CRM-системы;
-разработка собственных REST API для обмена между различными сервисами;
-подготовка серверной обработки данных REST API JSON для мобильных приложений;
-работа с HighLoad проектами (при ежеминутной посещаемости в 300 000 загрузка страниц не превышала 0.2 секунды);
-оптимизация нагрузки при высокой посещаемости (анализ запросов в БД, подключение кеширования, кодревью с последующей оптимизацией);
-написание парсеров (avito.ru с забором номеров телефонов, drom.ru);
-написание UNIT-тестов;
-разработка архитектуры проектов, проектирование базы данных (1,2,3,4 нормальные формы);
-написание различных выгрузок, импортеров, экспортеров больших объемов данных (SOAP, XML, JSON, CSV и так далее);
-интеграция с ОФД (Атол, Печка54);
-интеграция с 1С в обе стороны (как на Bitrix, так и самописные решения)
-интеграция с кассовыми системами, с интернет-эквайрингом Сбербанк, ГАЗПРОМБАНК, Альфа-Банк, Яндекс.Касса,Робокасса, Paypal, СНГБ;
-интеграция с VoxImplant для разработки собственного webphone в браузере с внутренней проработкой логики IP-телефонии при поступлении звонка извне.
Оперативно проконсультирую и отвечу на любые вопросы 24/7
Телефон/telergam/WA/Viber: +79829115349
Email: [email protected]
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