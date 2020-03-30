Профессиональный кодинг на PHP: Bitrix/Laravel/Yii, БД: MySQL/PgSQL

Senior Full-Stack Ninja Developer

Справлюсь с любой задачей. При необходимости предлагаю решение малой кровью, чтобы сэкономить бюджет и уложиться в обозначенные сроки.

Более 10 лет в web-разработке

Backend:

-PHP5/7;

-MySQL/MariaDB;

-PostgreSQL;

-Всегда использую Git;

-Использую систему деплоя rocketeer;

-Предоставляю тестовую площадку на момент разработки на своем сервере с полной копией проекта и подключаю систему деплоя, перевожу проект на Git в любом случае.

CMS:

-Bitrix;

-October CMS;

-Drupal;

-Netcat;

-Wordpress;

-Modx;

-Joomla;

-OpenCart;

-Tamaranga;

при необходимости оперативно разберусь в вашей CMS которая написана на PHP и реализую любой функционал.

Frameworks:

-Laravel;

-Yii2;

-CodeIgniter;

-Zend;

-Symfony;

при необходимости оперативно разберусь в нужном фреймворке, который написан на PHP и реализую любой функционал.

Frontend:

-CSS2.0/3.0;

-HTML4/5;

-ReactJS;

-Angular;

-RiotJS;

-SPA;

-Bootstrap;

-JS (чистый) + jQuery;

-Gulp/webpack;

-SASS;

-LESS;

-PUG;

-компонентный подход к верстке;

-Адаптивная верстка (проверка browserstack'ом на всех видах устройств);

-Кроссбраузерная верстка (проверка browserstack'ом на всех видах браузерах).

Кратенькие кейсы

-разработка сайтов любой сложности: лендосы, сайты-визитки, интернет-магазины, крупные интернет-порталы, сайты-агрегаторы, корпоративные сайты, личные кабинеты, CRM-системы;

-разработка собственных REST API для обмена между различными сервисами;

-подготовка серверной обработки данных REST API JSON для мобильных приложений;

-работа с HighLoad проектами (при ежеминутной посещаемости в 300 000 загрузка страниц не превышала 0.2 секунды);

-оптимизация нагрузки при высокой посещаемости (анализ запросов в БД, подключение кеширования, кодревью с последующей оптимизацией);

-написание парсеров (avito.ru с забором номеров телефонов, drom.ru);

-написание UNIT-тестов;

-разработка архитектуры проектов, проектирование базы данных (1,2,3,4 нормальные формы);

-написание различных выгрузок, импортеров, экспортеров больших объемов данных (SOAP, XML, JSON, CSV и так далее);

-интеграция с ОФД (Атол, Печка54);

-интеграция с 1С в обе стороны (как на Bitrix, так и самописные решения)

-интеграция с кассовыми системами, с интернет-эквайрингом Сбербанк, ГАЗПРОМБАНК, Альфа-Банк, Яндекс.Касса,Робокасса, Paypal, СНГБ;

-интеграция с VoxImplant для разработки собственного webphone в браузере с внутренней проработкой логики IP-телефонии при поступлении звонка извне.

Оперативно проконсультирую и отвечу на любые вопросы 24/7

Телефон/telergam/WA/Viber: +79829115349

Email: [email protected]