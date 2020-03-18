Разработка корпоративного портала для Визус-1
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4 года назад
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Цель:
- Основной задачей стояла возможность использования данного сайта на разных доменах с возможностью управления всеми доменами из одной административной панели. По дизайну Заказчик хотел очень яркий и необычный дизайн.
- Тип: Корпоративные сайты
- Сайт разрабатывался на CMS 1C-Bitrix: Управление сайтом. Редакция "Старт"
- Дизайн сайта получился очень впечатляющий и премиальный. Заказчик остался доволен результатом.
- Возможность управлять несколькими сайтами на разных доменах из одной административной панели была реализована без каких-либо сложностей.