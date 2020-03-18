Разработка сайта V-Optima

Добавлена
4 года назад
153 просмотра
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Цель:

  • Основная цель разработки сайта - необходимость вывести на рынок новый IT-продукт, который решает глобальные задачи как запуска бизнеса, так и для его развития в короткие сроки, за приемлемый бюджет.
Технические аспекты: 

  • Сайт разрабатывался на October CMS (фреймворк Laravel).
Результат:

  • Мы провели детальный аудит конкурентов, определили скрипт продажи и поведения пользователя на сайте. Со стороны Заказчика была поддержка от штатных маркетолога и дизайнера. Итоговый результат максимально удовлетворил Заказчика.