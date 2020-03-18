Технический аудит сайта Тюменского КТО

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель:
- Заказчик к нам пришел с крупным готовым проектом. На проекте были постоянно проблемы синхронизации с кассовой программой и проблемы производительности. Необходимо было выявить основные проблемы производительности
- Аудит сайта на CMS 1C-Bitrix: Управление сайтом. Редакция "Малый бизнес"
- Был проведен полный детальный технический аудит работы Bitrix, проработаны все компоненты.
- Был проведен аудит интеграции с кассовым ПО, который выявил огромное количество лишних запросов.
- Были предоставлены технические рекомендации и полный поэтапный план действий по оптимизации работы сайта.