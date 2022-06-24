October CMS, при публикации поста, главная страница сайта ломается
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- OctoberСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
https://docs.google.com/document/d/1-rkiDQCfnX-0SAu7y7noXevcGdPxyyxXshjRb6Mg0QQ/editOctoberСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Под наши задачи годиться плагин Малл: https://octobercms.com/plugin/offline-mall https://github.com/OFFLINE-GmbH/oc-mall-theme Нашли старый пример реализации api под этот плагин: https://github.com/Voilaah/oc-mall-api Хотим под себя кастомизировать плагин и дописать функционал магазина. Ждем ...OctoberВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $100
Ищем в стартап команду СТО, который закончит разработку сервиса по продаже недвижимости и с технической стороны будет развивать сервис. Бек часть, админка готовы, частично сделан фронт. Важно, ищем командного человекаOctoberВеб-программирование1 исполнительЗакрыт6 месяцев назад
Нужно создать скрипт расчета поездки на такси межгород с формой обратной связи и выбором класса авто -всего три класса - укаждогокласса своя стоимость за км пути. Обязательно возможность менять цену- то есть показать потом мне как ...Форма обратной связиOctoberВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $600
Установить CMS и настроить каталог с плагином Shopaholic до 100 товаров [list][*]посадить готовую верстку[*]дописать некоторые функции под магазин мебели.[/list] Ищу исполнителя с опытом, так как сделать нужно оперативно и гарантированно.OctoberИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
оставляйте ваш телеграмOctoberСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Оставляйте ваш телеграммOctoberСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Добавить в интернет магазин интеграцию с сервисом Яндекс.СПЛИТ (https://split.yandex.ru/). Технологический стек интернет магазина: Фронт: ReactJS Бэк: PHP Laravel October (CMS)Интернет-магазины1 заявкаЗакрытгод назад
Задача: есть готовый дизайн-макет сайта в Figma - отдельно версия для ПК и мобильная версия. Нужно сделать качественную вёрстку сайта-визитки. Для этой задачи нужно уметь верстать с Фигмы, делать хорошую адаптивную вёрстку, писать читаемый код ...HTML-верстка34 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Сориентируйте, пожалуйста, по срокам и стоимости создания sitemap. Сайт http://surl.li/bvxkj. CMS - October. Гит есть.OctoberСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт2 года назад
[b]Необходимо интегрировать систему лояльности LoCards для интернет магазина на платформе October CMS (Laravel). LoCards - это сервис для создания карт лояльности для Apple Wallet и Google Pay. Интеграция должна происходить по Api. На самом сайте ...LaravelOctoberВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $20
КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод с польского на английский Нужно выполнить качественный ручной перевод 2-х документов во вложении с польского на английский. Все тексты печатей надо выписать и перевести полностью. Все сокращения надо расшифровать и перевести полностью ("г." --> "year", ...OctoberПереводы1 исполнительЗакрыт2 года назад
Коллеги, требуется большое количество доработок по сайту. Свою стоимость за час и контакты в случае заинтересованности отправляйте в комменты. ТЗ и адрес сайта вышлю, все переговоры - в ТГ или whatsapp. Безопасную сделку под задачу можем провести ...PHPOctoberВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно добавить форму на October CMSOctoberСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
- $1500
Здравствуйте. Ищу фрилансера, php-разработчик с опытом от 2 лет. Предстоит взять на себя обязанности по разработке и поддержке проекта - не сложное веб приложение. Можно удаленно, но желательно из МО или Москва. Желательно с кейсами интернет-магазинов. Работа ...PHPOctoberИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, коллеги. Требуется доделать интеграцию с АМО сайта на October CMS. Она существует и работает, но не все поля с форм интегрированы в АМО. Используется PHP api AMO https://github.com/amocrm/amocrm-api-php. Задача посмотреть на скрипт плагина и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $700
Привет. Меня зовут Дмитрий. Необходимо реализовать MVP каталог объявлений услуг. Отдается предпочтение OCTOBER CMS и готовым плагинам или функциям движка из коробки. Бюджет 50 000р. Мне нравится октобер (есть работающий проект), хочу попробовать еще один проект. Нужен ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написать патчи для crypto3-blueprint ([url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FNilFoundation%2Fcrypto3-blueprint&cc_key=]https://github.com/NilFoundation/crypto3-blueprint[/url]) и его зависимостей, а также для компилятора C++, чтобы его можно было бы скомпилировать и запустить смарт-контракт C++, который использует эту библиотеку. Рекомендуется использовать репозиторий шаблонов в качестве основы Должна ...Смарт-контрактOctoberПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Основные требования: [list=1][*]Доступность методов HTTP API 1.1. Добавить уникальный идентификатор и параметры уведомления во внутреннюю базу данных 1.2. Получить конфигурацию 1.2.1. Информация о модуле (название, описание, логотип, адрес серфинга) 1.2.2. Получить структурные входные параметры для текущего модуля[*]Все методы HTTP API ...RESTBlockchainOctoberВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад