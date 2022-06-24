Необходимо написать патчи для crypto3-blueprint ([url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FNilFoundation%2Fcrypto3-blueprint&cc_key=]https://github.com/NilFoundation/crypto3-blueprint[/url]) и его зависимостей, а также для компилятора C++, чтобы его можно было бы скомпилировать и запустить смарт-контракт C++, который использует эту библиотеку. Рекомендуется использовать репозиторий шаблонов в качестве основы Должна ...