Разработка бекенда на October CMS

Здравствуйте. Ищу фрилансера, php-разработчик с опытом от 2 лет.

Предстоит взять на себя обязанности по разработке и поддержке проекта - не сложное веб приложение.

Можно удаленно, но желательно из МО или Москва. Желательно с кейсами интернет-магазинов.

Работа и оплата по проектно (По договоренности).

Разработка на PHP7+, в основном на October CMS.

Проработка бизнес-логики сайта по ТЗ.

Создание API,

Участие в формировании технического задания для проекта

Только бекенд! Верстальщик (фронтер) есть.

Работы минимум на 2-3 месяца.