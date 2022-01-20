Сделать интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт21 заявка780 просмотров
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Необходимо сделать интернет магазин нашей ярмарки (мобильная и десктопная версия) (продукты питания), это примерно 200 наименований товара. Необходима полная настройка и подключение карточной платформы для онлайн оплаты заказов. 

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2 года назад
vitomos
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов