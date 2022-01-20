Сделать интернет магазин

Необходимо изменить опцию выбора цвета товара. В карточке товара есть опция выбор цвета, необходимо чтобы была возможность загрузить фото. Также что бы при выборе цвета изменялась картинка товара. Также увеличить размер "переключатель цвета", который отображается на сайте.