Настройка движка интернет магазина ВП

$20
Интернет-магазиныЗавершен9 заявок605 просмотров
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Нужно настроить движок инет магазина на ВП. Он был установлен, но есть нюансы по отображению. 

2 года назад
AlexAsto
39 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web-Val
33 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
2 года назад
$20
1 день
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