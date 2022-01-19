Настроить магазин на Woocommerce/

Всем доброго дня!

Купил шаблон, наполнить еще как-то смогу, но вот учиться дизайну некогда.

Нужно шаблон Woocommerce подогнать по дизайну к старому сайту. Ни один в один конечно, ну что бы хотя бы постоянный клиент не шарахнулся и не убежал. Сайт небольшой, товара всего 80 позиций.

Ребята, я купил шаблон за 60 баксов и вкладывать в него еще 100-200 я не хочу.