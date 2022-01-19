Интернет магазин под ключ

Система управления сайтом: opencart Тип сайта: интернет-магазин Необходимы хостинг+домен Размещение шаблона opencart на хостинг. Покупка домена. Подключение платежной системы к магазину. Без наполнения каталога.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим интернет -магазин на Shopify, пока на 8 товаров , но с возможностью расширения, для бренда мужской спортивной одежды(по примеру этого сайта нужно сделать, имею ввиду структуру , дизайн карточек и т.д. https://thegivingmovement.com/)
сайт будет на русском языке , присылайте отклик с портфолио , прайсом и сроками, пожалуйста
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