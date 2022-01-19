Интернет магазин под ключ

$350
Интернет-магазиныЗакрыт18 заявок1082 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим интернет -магазин на Shopify, пока на 8 товаров , но с возможностью расширения, для бренда мужской спортивной одежды(по примеру этого сайта нужно сделать, имею ввиду структуру , дизайн карточек и т.д. https://thegivingmovement.com/)

сайт будет на русском языке , присылайте отклик с портфолио , прайсом и сроками, пожалуйста

2 года назад
guest_16312922198895
2 года в сервисе
Был
2 года назад