Интернет магазин под ключ

Необходим интернет -магазин на Shopify, пока на 8 товаров , но с возможностью расширения, для бренда мужской спортивной одежды(по примеру этого сайта нужно сделать, имею ввиду структуру , дизайн карточек и т.д. https://thegivingmovement.com/)

сайт будет на русском языке , присылайте отклик с портфолио , прайсом и сроками, пожалуйста