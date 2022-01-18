Дизайнер web

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок555 просмотров
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Добрый день. Имеется интернет магазин обуви. Требуется провести аудит по дизайну, и перерисовать некоторые моменты. (весь магазин переделывать заказчик не хочет).

В заявке прощу указать ссылку на портфолио.

2 года назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад