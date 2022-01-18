Дизайнер web

Необходимо реализовать в 4 этапа: Необходимо из интернет-магазина написанном на CS-Cart перенести все активные товары(имя, описание, цена до налогов, цена с налогом, изображение, символьный код) в 1С-Битрикс с предустановленным на него шаблоном. Нюансы: [list][*]Необходимо сохранить url'ы, которые ...