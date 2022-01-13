Изменить соответствие полей на скрипте python

Нужно сделать дубль интернет магазина но со своими данными т.е. перенести с одной платформы на др с изменением Тегов под новый домен ну и первоначальной сео подготовкой Новая платформа планируется WP главное настроить сео фильтр ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Я представляю интернет-магазин imarket.by.
Для нашего магазина настроен скрипт для взаимодействия с местным маркетплейсом.
Соответствие статусов в CRM и на маркетплейсе зашито в код. Сейчас это соответствие необходимо изменить.
Подскажите, пожалуйста, интересно ли Вам будет сотрудничество?
- Похожие заказы
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Мне нужно сделать интернет магазин (похожий на OLX) на языке javascript. Сроки до конца января желательно. Дизайн можно простой, главное чтобы выполнял свои функции. Есть такая возможность ? (ответьте на почту пожалуйста) Бюджет до ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
- $660
Добрый день, я представляю интернет магазин мягкой мебели RM Home. Мы хотим создать самим себе конкурента с более низкими ценами, с другим дизайном, названием и тд. От вас потребуется создать интернет магазин мягкой мебели, без ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт2 года назад
Від клієнта з чехії потрібна допомога в проекті: Пожалуйста, не знаете опрокидывающий модуль PS1.7? Я нашел это: https://www.modulyproprestu.cz/en/spropitne/35-10-kc.html, но, вероятно, это не сработает. Несмотря на kw «tringelt» или «советы», Google не предложил мне ничего подходящего, так что если ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Требуется помощь в удалении дублей URL товаров.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо найти решение по улучшению работы корзины и производительности/скорости !Сайт на платформе Битрикс https://www.takemura.ruПереписан модуль корзина/оформление заказаРанее оформление было на 3-х страницах, сейчас все на одной.Все тормозит, долго грузится, как со страниц каталога, так и ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно запретить на сайте Opencart 2.3.0.2.3 добавлять в корзину большее количество товаров, чем есть в наличии. И при этом нужно, чтобы это работало и для количества опций товара. Например: Кофта Красный цвет - 3 шт. Синий цвет - 10 шт. Нужно, ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Не могли бы помочь с доработкой. Opencart 1.5.5.1.2. Сайт https://www.fed-stom.ru/index.php?route=common/home. Здесь Нужно в стандартном модуле "рекомендуемые" и в категориях вывести поле "Количество" и кнопочки "Плюс" / "Минус" для увеличения и уменьшения количества. В общем ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо вывести в модуле Всплывающая корзина, информацию о количестве товара, оформлять не нужно главное вывести и добавить какой нибудь стиль, пример приложил Шаблон на котором сделан сайт https://ultrastore.octemplates.net/ можно править прямо в файле но указать какие строчки в ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад