Изменить соответствие полей на скрипте python

Добрый день!

Я представляю интернет-магазин imarket.by.

Для нашего магазина настроен скрипт для взаимодействия с местным маркетплейсом.

Соответствие статусов в CRM и на маркетплейсе зашито в код. Сейчас это соответствие необходимо изменить.

Подскажите, пожалуйста, интересно ли Вам будет сотрудничество?