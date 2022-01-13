Создать интернет магазин в Тильде.

Добрый день, я представляю интернет магазин мягкой мебели RM Home. Мы хотим создать самим себе конкурента с более низкими ценами, с другим дизайном, названием и тд. От вас потребуется создать интернет магазин мягкой мебели, без заполнения контента. Этим мы займёмся сами. Жестких сроков нет. Но хотели бы видеть первые макеты в течении недели.

Все подробности расскажу после отклика. Пример сайта можете увидеть здесь https://rmhome.ru/

В отклике хотелось бы видеть ваши примеры работ. Будет здорово, если там будут интернет магазины. Спасибо.