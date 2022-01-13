Нужно сделать дубль интернет магазина но со своими данными

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок1618 просмотров
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Нужно сделать дубль интернет магазина но со своими данными т.е. перенести с одной платформы на др с изменением Тегов под новый домен ну и первоначальной сео подготовкой Новая платформа планируется WP  главное настроить сео фильтр с посадочныи стр установить шаблон и т.д.

2 года назад
inoi-z
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
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