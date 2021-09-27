Сайт компании по разработке цифровых решений, которые стремятся повысить узнаваемость в интернете. В перечень услуг входит: ICO, Смарт-контракты, DAPP игры, Брэндинг, аудит, криптообмены

ссылка - https://cle.finance/

Заказчик - https://www.weblancer.net/users/bluerednight/

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