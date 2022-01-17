Правки по сайту (1С Bitrix)

Нужно сделать дубль интернет магазина но со своими данными т.е. перенести с одной платформы на др с изменением Тегов под новый домен ну и первоначальной сео подготовкой Новая платформа планируется WP главное настроить сео фильтр ...
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Нужны правки по сайту - (работа с экспортным файлом), внешний вид меню, сортировка и фильтрация каталога
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