Правки по сайту (1С Bitrix)

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок681 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны правки по сайту - (работа с экспортным файлом), внешний вид меню, сортировка и фильтрация каталога

2 года назад
theneo
Игорь 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад