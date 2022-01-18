Создание сайта интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт19 заявок973 просмотра
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Система управления сайтом: opencart

Тип сайта: интернет-магазин

Необходимы хостинг+домен

Размещение шаблона opencart на хостинг. Покупка домена.

Подключение платежной системы к магазину.

Без наполнения каталога.

2 года назад
guest_16425043474734
2 года в сервисе
Был
2 года назад