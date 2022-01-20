Создание интернет-магазина на платформе 1c bitrix

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок607 просмотров
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Необходимо создать сайт для реализации онлайн торговли на платформе 1с битрикс.

-Сверстать сайт и реализовать адаптивные версии под планшет и телефон.

-Внедрить верстку сайта на платформу 1с битрикс.

-Установить двухстороннюю связь с базой 1с.

Жду ваших предложений.

Все файлы для ознакомления пришлю в личном сообщении, спасибо.

2 года назад
VtRIPe
Иван 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад