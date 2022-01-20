Создание интернет-магазина на платформе 1c bitrix

Всем доброго дня! Купил шаблон, наполнить еще как-то смогу, но вот учиться дизайну некогда. Нужно шаблон Woocommerce подогнать по дизайну к старому сайту. Ни один в один конечно, ну что бы хотя бы постоянный клиент не шарахнулся ...