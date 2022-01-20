Создание интернет-магазина на платформе 1c bitrix

Ищу программиста для работ по сайту на хостинге OpenCart.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт для реализации онлайн торговли на платформе 1с битрикс.
-Сверстать сайт и реализовать адаптивные версии под планшет и телефон.
-Внедрить верстку сайта на платформу 1с битрикс.
-Установить двухстороннюю связь с базой 1с.
Жду ваших предложений.
Все файлы для ознакомления пришлю в личном сообщении, спасибо.
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