Необходимо разработать интернет-магазин на платформе 1с Битрикс, включая адаптивную верстку для мобильных устройств и планшетов. Важно внедрить верстку на платформу и установить двухстороннюю связь с базой 1с. Все необходимые материалы будут предоставлены для ознакомления.
Веб-дизайнер на все руки, разбираюсь с bitrix24 и wordpress
Доброе время суток.
UI-UX дизайнер, занимаюсь разработкой удобного и продающего контента и интерфейса для ваших: приложений, сайтов, карточек товаров.
Занимаюсь наполнением сайтов контентом.
Срочное создание сайтов на bitrix24 и wordpress для вас.
Помощь в установке доменов.
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Я против войны в Украине!
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем профессионалов для верстки и программирования сайта под ключ. Необходима синхронизация с базой 1С. Работа с макетом из Фигмы и выбор движка (PrestaShop, Bitrix или альтернативы).Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад