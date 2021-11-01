Веб-дизайнер на все руки, разбираюсь с bitrix24 и wordpress

Доброе время суток.

UI-UX дизайнер, занимаюсь разработкой удобного и продающего контента и интерфейса для ваших: приложений, сайтов, карточек товаров.

Занимаюсь наполнением сайтов контентом.

Срочное создание сайтов на bitrix24 и wordpress для вас.

Помощь в установке доменов.

https://t.me/kristianjakonda

Мой телеграмм

[email protected]

Пишите, работаю 24/7