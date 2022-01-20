Доработать форму оплаты интернет магазин битрикс

Требуется доработать страницу формирования заказа и оплаты на cms битрикс для интернет магазина.

Задача: При окончательном оформлении заказа, передавать автоматически на онлайн эквайринг номер заказа в поле и сумму (скорее всего по параметру Post), когда пользователь нажал на кнопку оплатить.

Более подробно объясню задание исполнителю, от вас отклик и стоимость выполнения.