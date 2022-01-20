Доработать форму оплаты интернет магазин битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки695 просмотров
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Требуется доработать страницу формирования заказа и оплаты на cms битрикс для интернет магазина.

Задача: При окончательном оформлении заказа, передавать автоматически на онлайн эквайринг номер заказа в поле и сумму (скорее всего по параметру Post), когда пользователь нажал на кнопку оплатить.

Более подробно объясню задание исполнителю, от вас отклик и стоимость выполнения.

2 года назад
top-seo
Андрей 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
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